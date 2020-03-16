В Харькове дерево убило человека

В Харькове на прохожего упало дерево. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко.

По его словам, в результате полученных травм пострадавший мужчина погиб до приезда медиков. «По первоначальной информации, дерево не было аварийным. Сейчас эту информацию проверяют в Зеленстрое и Жилкомсервисе, точнее сможем проинформировать позже. Причина трагедии — сильный ветер», — заявил Сидоренко.

Видео с места трагедии опубликовано на странице группы «ХС • Харьков» в Facebook (18+).

Как сообщала «Фраза», 28 июня 2019 года на территории базы отдыха в Волчанском районе Харьковской области на трех отдыхающих упало дерево. В результате инцидента 48-летняя женщина погибла, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения.