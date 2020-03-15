Под Киевом в сокрушительное ДТП угодили сразу три легковушки ‒ есть жертвы

В субботу, 14 марта, на въезде в Ирпень Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там автомобиль Audi «вылетел» на встречную полосу, где левым бортом зацепил Dаеwoo Lanos, а потом «лоб в лоб» столкнулся с Chery.

Как передают «Факты», в результате аварии погибло двое мужчин-водителей Audi и Chery. Их тела спасатели в буквальном смысле вырезали из искореженных автомобилей.

Кроме того, при столкновении пострадал и пассажир «китайца» ‒ ему оказали первую помощь, после чего увезли в больницу.

На месте трагедии также работали патрульные и следственно-оперативная группа. Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», под Киевом в сокрушительное ДТП угодили две иномарки, среди пострадавших ‒ маленький ребенок.

Ранее под Киевом «взбесившийся» Renault скинул Kia в кювет ‒ погибла женщина.