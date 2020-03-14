В Киеве вспыхнул крупный пожар на территории химического завода

В субботу, 14 марта, в Деснянском районе столицы произошло крупное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на территории химического завода «Украгросинтез» загорелось складское помещение.

Как передает dtp.kiev.ua, к тушению огня были привлечены 25 спасателей и 6 единиц специальной техники.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

В Сети уже появились фото и видео с места ЧП:

Как писала «Фраза», три человека сгорели на пожаре в одном из киевских коллекторов.

Ранее пожар повышенной сложности охватил здание Министерства культуры в Киеве.