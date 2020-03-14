Появилось видео, как в Николаеве фотомодель на внедорожнике прямо на «зебре» сбила беременную девушку

В Сети появилось видео резонансного ДТП, которое произошло в пятницу вечером, 13 марта, на улице Озерной в Николаеве. Как выяснили журналисты «Фразы», там внедорожник Mitsubishi Pajero насмерть сбил девушку 1988 г.р., переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Как передают «Новости N», злосчастный внедорожник «летел» с такой скоростью, что потерпевшую отбросило вперед аж на 15 метров.

Кроме того, водитель Pajero от растерянности надавила на педаль не тормоза, а газа, поэтому автомобиль продолжил движение и проехался по уже сбитой потерпевшей, а также стукнул ехавший впереди Geely.

По данным издания «Факты», за рулем внедорожника находилась 25-летняя фотомодель и спортсменка Ольга Ладыга. Подоспевшим на место ДТП полицейским она рассказала, что водительского удостоверения у нее нет и никогда не было, а сама машина принадлежит ее парню.

Отмечается, погибшая девушка, которую звали Елена, была беременной.

На месте трагедии работали патрульные и следственно-оперативная группа. За содеянное горе-спортсменке грозит до 8 лет лишения свободы.

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