«Решительно и на опережение»: Зеленский объяснил, как Украина будет бороться с коронавирусом

В пятницу вечером, 13 марта, президент Украины Владимир Зеленский рассказал украинцам о мерах, которые будут предприняты в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», свое видеообращение глава государства записал по итогам заседания СНБО.

По словам Зеленского, уже с 16 марта иностранные граждане не смогут въехать на территорию Украины. Исключение будет сделано лишь для тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание, а также для дипломатов.

Кроме того, с 17 марта Украина закрывает регулярное авиасообщение с другими странами. Тех, кто не успеет вернуться обычными рейсами ‒ будут возвращать спецбортами по примеру «уханьского».

Украинский лидер подчеркнул, что всех украинцев, которые возвращаются из охваченных эпидемией COVID-19 стран, будут тестировать на наличие коронавируса и при необходимости ‒ помещать на обсервацию.

Зеленский также выразил уверенность, что в ассортименте аптек наконец-то появятся защитные маски и медикаменты, а также призвал торговые сети не повышать цены на продукты, поскольку это лишь способствует «разгону» паники.

Президент также опроверг «информационные вбросы» о том, что карантин на территории Украины власть ввела специально, чтобы обезопасить себя от массовых протестов.

«Если бы мы боялись митингов, мы бы не боялись улицу Банковую. Временный запрет на митинги — это не боязнь протестов, а забота о здоровье», ‒ сказал он.

Глава государства также призвал украинцев тщательно мыть руки, не здороваться за руку и не целоваться в щеку. А также соблюдать «информационную гигиену» не слушать паникеров, которые заполонили все социальные сети.

«Вирус паники ‒ хуже чем коронавирус. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не одолели птичий, свиной и испанский грипп. Мы сильные, и у нас все будет хорошо. Желаю вам 36,6», ‒ резюмировал Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», глава Минздрава Илья Емец сделал шокирующий прогноз по коронавирусу.

Также сообщалось, что число жертв коронавируса COVID-19 среди граждан Украины увеличилось до двух человек.

Так, вслед за 71-летней жительницей Житомирщины, зараза лишила жизни и пожилую украинку, проживавшую в итальянской провинции Брешиа.

Ранее в Украине были выявлены новые случаи заражения коронавирусом.