«Умрут все пенсионеры»: глава Минздрава сделал шокирующий прогноз по коронавирусу

Глава Министерства здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что эпидемия коронавируса COVID-19 станет фатальной для пенсионеров. Как выяснили журналисты «Фразы», столь шокирующее заявление он сделал во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

«Этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры», ‒ заявил Илья Емец.

Стоит отметить, что через некоторое время пресс-служба ведомства обнародовала заявление министра, в котором он уточнил свои слова.

«Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов», ‒ отметил Емец, добавив, что МОЗ «уделяет особое внимание этой категории населения, принимает меры, проводит информационную кампанию, чтобы снизить такие риски».

Как писала «Фраза», число жертв коронавируса COVID-19 среди граждан Украины увеличилось до двух человек.

Так, вслед за 71-летней жительницей Житомирщины, зараза лишила жизни и пожилую украинку, проживавшую в итальянской провинции Брешиа.

Ранее в Украине были выявлены новые случаи заражения коронавирусом.