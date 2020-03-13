Под Борисполем произошло кровавое ДТП: есть пострадавшие

Поздно вечером в четверг, 12 марта, на окружной дороге под Борисполем произошло кровавое ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», в аварии пострадали три человека.

Как передает «Информатор», тут произошло столкновение микроавтобус Volkswagen LT и автомобиля Volkswagen. Машину от мощного удара выбросило с дороги.

Известно, что микроавтобус и авто не разминулись на перекрестке выезда из села Великая Александровка.

Два пострадавших находились в микроавтобусе. Также травмы получила девушка-пассажир из легкового авто.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Борисполе маленький ребенок выпал из окна и выжил.

Ранее в «Борисполе» с рейса сняли дебошира, который напился еще до посадки в самолет.