От Буковины до Житомирщины: в Украине выявлены новые случаи заражения коронавирусом

В четверг, 12 марта, в Украине зафиксированы два случая заражения коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», опасную заразу «подцепили» женщина-пенсионерка с Житомирщины и мужчина из Черновицкой области.

Как передает пресс-служба Минздрава, коронавирус у данных лиц был подтвержден результатми исследования, которое провели специалисты вирусологической рефернс- лаборатории центра общественного здоровья.

В настоящее время оба пациента изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, а медики проверяют лиц, с которыми они контактировали.

Предварительно, буковинец мог заразиться COVID-19 от своей жены, которая на две недели уезжала в Италию.

В свою очередь, в Житомирской ОГА сообщили, что состояние «подхватившей» коронавирус женщины оценивается как средней тяжести, а также рассказали о противоэпидемических мероприятиях, которые предпринимаются в области:

Как писала «Фраза», из-за коронавируса поучаствовать в одесской Юморине в этом году смогут не более 200 человек.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины ввел с 12 марта 2020 года карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.