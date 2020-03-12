В Киеве неизвестные напали на главврача Национального института рака

Двое неизвестных избили главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко у подъезда собственного дома. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, вечером 11 марта двое молодчиков напали на него у подъезда. «Не думал, что в 21 веке в столице европейской страны под камерой наблюдения могут так просто напасть на врача, но понимаю, что некоторым реально припекает», — написал Безносенко, добавив, что никогда ни с кем не имел конфликтов, «кроме настоящего в Национальном институте рака».

По его словам, из-за ушибов головы и поцарапанных рук он вынужден перенести ближайшие операции на потом.

В подтверждение своих слов он приложил фото и видео нападения, записанное камерами наблюдения. На нем видно, как двое мужчин ждут на тротуаре, когда мимо проходит Безносенко, они сначала брызгают ему в лицо вероятно из газового баллончика, а потом гонятся за своей жертвой.

Как сообщала «Фраза», этой же ночью неизвестные сожгли дотла автомобиль исполняющего обязанности председателя Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.