Националисты напали на Сивохо на презентации «платформы примирения». Теперь их могут посадить

Ветераны полка «Азов» вытолкали советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо с презентации его «Национальной платформы примирения и единства» на Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», в процессе потасовки его несколько раз толкнули в спину, после чего он упал на колени.

Как сообщает ВВС, нападавшие упрекали Сивохо в словах о внутреннем характере конфликта на Донбассе, без упоминания участия России.

На видео, которое публикует канал «Прямой» на своей странице в YouTube, видно, как экс-азовцы обступили Сивохо и на повышенных тонах стали ему что-то говорить. Параллельно они сломали стенд с названием программы Сивохо.

После призывов уезжать в Ростов и со словами «до свидания» они начали выталкивать советника секретаря СНБО в сторону выхода из здания. В результате он упал на пол, встал и прихрамывая вышел из зала.

На видео, которое публикует Цензор.Нет, слышно, как один из активистов говорит Сивохо, что «власть должна защищать украинцев, Зеленский и военные должны защищать эту территорию, а не путем компромиссов или консенсусов». «Много у вас предложений, но я не вижу, как вы собираетесь искать консенсус с военными, которые похоронили своих друзей, родителей сыновей? Территорию Украины надо отвоевывать», — добавил активист.

В ответ советник спросил, «у нас есть силы сейчас на это?». «Есть силы, нет политической воли благодаря таким клоунам, как вы», — ответил активист.