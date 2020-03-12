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Националисты напали на Сивохо на презентации «платформы примирения». Теперь их могут посадить

Националисты напали на Сивохо на презентации «платформы примирения». Теперь их могут посадить

Ветераны полка «Азов» вытолкали советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо с презентации его «Национальной платформы примирения и единства» на Донбассе. Как выяснили журналисты «Фразы», в процессе потасовки его несколько раз толкнули в спину, после чего он упал на колени.

Как сообщает ВВС, нападавшие упрекали Сивохо в словах о внутреннем характере конфликта на Донбассе, без упоминания участия России.

На видео, которое публикует канал «Прямой» на своей странице в YouTube, видно, как экс-азовцы обступили Сивохо и на повышенных тонах стали ему что-то говорить. Параллельно они сломали стенд с названием программы Сивохо.

После призывов уезжать в Ростов и со словами «до свидания» они начали выталкивать советника секретаря СНБО в сторону выхода из здания. В результате он упал на пол, встал и прихрамывая вышел из зала.

На видео, которое публикует Цензор.Нет, слышно, как один из активистов говорит Сивохо, что «власть должна защищать украинцев, Зеленский и военные должны защищать эту территорию, а не путем компромиссов или консенсусов». «Много у вас предложений, но я не вижу, как вы собираетесь искать консенсус с военными, которые похоронили своих друзей, родителей сыновей? Территорию Украины надо отвоевывать», — добавил активист.

В ответ советник спросил, «у нас есть силы сейчас на это?». «Есть силы, нет политической воли благодаря таким клоунам, как вы», — ответил активист.

СМИ инцидента также публикуют другие СМИ.

В то же время, по данным «Нового времени», а также ряда российских и пророссийских СМИ, нападавшие на самом деле представляли «Национальный корпус». При этом представители полиции не препятствовали происходящему.

Наиболее активными действиями отметились Сергей Тамарин и Александр Волков. Последний угрожал избить ведущего презентации Андрея Куликова.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции Киева, во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе столицы группа лиц устроила ссору, во время которой толкнули советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Сивохо. После совершения правонарушения молодые люди пытались убежать, однако 15 активных участников доставили в Печерское управления полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

Следователи начали уголовное производство по статье о хулиганстве, которая предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок 4 лет.

Видео задержания опубликовал на своей странице в Facebook Ян Доброносов.

Сам Сивохо в комментарии на своей странице в Facebook обвинил нападавших в том, что им «мир не нужен» и «они хотят войны». «Потому что, война — это бизнес и большие деньги. Они сорвали презентацию, но не остановят наше движение к миру. Мы продолжаем нашу работу и наш диалог», — заключил советник.

Как сообщала «Фраза», 21 октября 2019 года известный украинский пародист, шоумен, комик и продюсер Сергей Сивохо сообщил о том, что стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Помогают ему в этом эксперты, которые изучали военные конфликты в Колумбии и Сирии, где уже много лет идет гражданская война.

Тэги: драка, арест, политика, СНБО, Азов, новости Украины, Национальные дружины, Сергей Сивохо

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