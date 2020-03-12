На окраине Киева парень покончил жизнь самоубийством

Минувшей ночью в Киеве на улице Симиренко, 27 (Южная Борщаговка) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», тут совершил самоубийство тридцатилеьний парень.

Как передает «Информатор», он проживал на третьем этаже, но для того, чтобы свести счеты с жизнью, поднялся на 16-й этаж высотки.

Родственники, которые жили с ним в одной квартире, рассказали, что он ушел, когда все уже «разошлись спать». После этого парень совершил самоубийство.

Отмечается, что накануне у погибшего «никаких конфликтов и других прецедентов не было».

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