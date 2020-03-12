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В Киеве машина такси насмерть сбила человека

В Киеве машина такси насмерть сбила человека

Ночью четверга, 12 марта, в Киеве по проспекту Победы, 130 произошла смертельная авария. Как выяснили журналисты «Фразы», тут пешеход попал под колеса машины Volkswagen Polo службы такси Bolt.

Как передает «Информатор», 34-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Известно, что он «переходил дорогу в неположенном месте». В ста метрах от места ЧП был подземный переход.

Видео 18+

Как писала «Фраза», под Киевом в сокрушительное ДТП угодили две иномарки, среди пострадавших ‒ маленький ребенок.

Ранее под Киевом гражданин Германии на джипе насмерть сбил мужчину.

Тэги: Киев, ДТП, общество, авария, такси, транспорт, ЧП, новости Украины

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