Доктор Комаровский дал ценные советы по борьбе с коронавирусом COVID-19

Докто Евгений Комаровский дал ряд советов и рекомендаций, связанных с коронавирусом COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», ознакомиться с рекомнедациями можно послушав соответствующее видео на канале youtube.

В частности, Комаровский рассказал о том, что объединяет и отличает друг от друга коронавирус и грипп. Он рассказал о белке ACE2, помогающем проникать коронавирусу в клетки. Также доктор Комаровский затронул тему вероятности повторного заражения коронавирусом COVID-19, рассказал о том, как защитить пожилых людей, которые находятся в основной группе риска, а также опроверг ряд мифов о коронавирусе.

По мнению Комаровского, люди должны смириться с тем, что на земле есть коронавирус и научиться с ним сосуществовать.

Скрин из видео

Как ранее сообщалось, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что вспышка атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, является глобальной эпидемией (пандемией).

Также, как писала «Фраза», Кабинет министров Украины с 12 марта 2020 года ввел карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса.

Напомним также, что Кличко устроил карантин для всех киевлян, а Разумков ‒ для народных депутатов.