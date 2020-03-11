Появилось видео, как в Киеве хулиган пробежался по полицейскому авто

В Сети появилось видео резонансного инцидента, который произошел в Киеве на улице Институтской. Как выяснили журналисты «Фразы», там неадекватный молодой человек пробежался по патрульному автомобилю.

Видео, снятое очивидцами было обнародовано на странице сообщества «Киев Оперативный».

«Еще один недоблогер решил хайпануть на том, что пробежался по тачке полиции», — говорится в описании к ролику.

Впоследствии выяснилось, что горе-хулигана догнали и задержали.

Внимание! На видео звучит нецензурная лексика (18+)

Как писала «Фраза», в Киеве пьяные хулиганы разбили патрульный автомобиль.

Ранее в Черновцах полицейские догнали паренька, который пробежался по их машине.