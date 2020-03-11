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Украинцам покажут документальный фильм «Черногория. Битва за Православие»

Украинцам покажут документальный фильм «Черногория. Битва за Православие»

В пятницу, 13 марта, в 22:00 телеканал «Интер» покажет премьеру документального проекта собственного производства. Как выяснили журналисты «Фразы», фильм называется «Черногория. Битва за Православие».

Сегодня по всей Черногории — волна мирных протестов. Сотни тысяч жителей выходят на улицы под девизом: «Не отдадим Святыни». Люди протестуют против антицерковного закона, который местный парламент принял в конце прошлого года. Фактически депутаты узаконили изъятие имущества канонической Сербской Православной Церкви в пользу не признанной мировым православием религиозной структуры.

Название документального проекта — «Битва за Православие» — не случайно. То, что происходит в Черногории, — это мирная битва, это молитвенная битва, это выражение своей позиции и своего протеста верующими людьми, которые сегодня вынуждены отстаивать право на свою веру.

«Этот проект показывает, в каком мире мы сегодня живем, рассказывает о тех событиях, которые отражают нашу действительность, — говорит главный редактор телеканала „Интер“ Антон Никитин. — Очень важная тенденция в современном мире, когда верующие люди защищают свое право на свободное общение с Богом. То, что происходит в Черногории, — это беспрецедентный масштабный мирный протест верующих людей против притеснения их религиозных прав. Это происходит в ХХI веке в Европе! И мы видим в этом определенную аналогию с той ситуацией, которая сложилась в нашей стране. Это четкая иллюстрация того, что происходит, когда государство вмешивается в дела церкви и жизнь верующих людей. Каждый имеет право на сохранение тысячелетних традиций своей веры, на сохранение своей идентичности, своей религии и своей церкви. И никто не имеет права искусственно влиять на эти процессы».

События в Черногории вызвали большой резонанс. Уже несколько месяцев страна, ранее почти не появлявшаяся в международных новостях, — под прицелом мировых медиа.

 

Тэги: Черногория, новости православия

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