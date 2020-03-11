Пьяный водитель устроил эпичное ДТП в Киеве

Утром среды, 11 марта, в Киеве на пересечении улиц Полярная и Семьи Кульженко произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут автомобиль Daewoo Lanos вылетел на встречную полосу.

Как передает «Информатор», в итоге, в аварии столкнулись четыре машины.

Сначала автомобиль врезался в Renault Kangoo, а потом влетел в другой Daewoo и Renault Logan, которые стояли на светофоре, пропуская пешеходов. К счастью, никто из переходящих дорогу не пострадал.

Водитель-нарушитель сломал палец на руке и ногу. Люди говорят, что вел он себя неадекватно и, скорее всего, был пьян. Так, мужчина оказывал сопротивление медикам. Теперь его проверяет полиция.

Остальные водители получили небольшие травмы.

Видео с места ДТП:

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