«Автограф» Лены и Тамары из Винницы заметили на фреске XVI века в Ватикане

Имена двух девушек из Винницы обнаружили на фреске итальянского художника Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось на странице сообщества «Италия для меня» в Facebook.

На нем можно видеть свежевыцарапанную надпись «Лена Тамара Винница» на фоне ряда других царапин. При этом в комментариях некоторые пользователи выразили сомнение в том, что видео настоящее, на что автор предложил им посетить дворец и убедиться лично.

Другой пользователь указал на то, что эта надпись на фреске была обнаружена еще в 2015 году, и что это могла быть провокация. Он также обратил внимание на то, что надпись сделана на русском языке.

Отметим, что Апостольский дворец является официальной резиденцией Папы Римского. Он был оформлен Рафаэлем и его учениками в 1508-1517 годах.

Как сообщала «Фраза», весной 2013 года суд Техаса приговорил к двум годам лишения свободы 22-летнего Уриэля Ландероса, испортившего картину Пабло Пикассо «Женщина в красном кресле». Картина из собрания хьюстонского музея Menil Collection была испорчена 13 июня 2012 года. Ландерос прошел в музей, приложил к полотну трафарет и оставил на нем, использовав краску в баллончике, надпись «Conquista» («завоевание, конкиста»), а также изображение быка и тореадора. При этом он утверждал, что делал все из расчета, что реставраторы смогут убрать краску.

Кроме того, в октябре 2012 года художник польского происхождения Влодзимеж Уманец, работающий в Британии уборщиком, совершил акт вандализма и разрисовал картину Марка Ротко «Черное на коричневом», выставленную в лондонской галерее Тейт Модерн.

7 февраля 2013 года во Франции женщина оставила маркером надпись на картине Делакруа «Свобода, ведущая народ», которая висела в филиале Лувра в Лансе.