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Известный американский актер снял экстремальное видео в Киеве и рассказал, за что любит наш город

Известный американский актер снял экстремальное видео в Киеве и рассказал, за что любит наш город

Известный американский актер и лидер группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето вновь приехал в Киев. Как выяснили журналисты «Фразы», 48-летний артист снял в украинской столице экстремальное видео.

Так, Джаред Лето залез на Рыбальский мост.

Артист рассказал в своей социальной сети, за что любит Киев: «Одна из моих любимых вещей в поездке в Киев – все те мосты, на которые я могу подняться. Я слышал, что они закрывают этот ржавый старый мост, над которым работают уже двадцать лет».

Он также добавил: «Это классное место, и многие люди любят проводить там время, может быть, они могли бы превратить его в парк? Парк L’єto звучит неплохо».

Когда именно было снято видео, не уточняется. Недавно группа американца играла в Киеве.

Как писала «Фраза», известный американский актер спел под гитару на стеклянном мосту в Киеве.

Тэги: Киев, общество, культура, новости Украины, Джаред Лето

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