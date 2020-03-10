В Киеве в окно высотки «шагнула» молодая девушка

Во вторник, 10 марта, в Голосеевском районе столицы случилось трагическое происшествие. Как выяснили журналисты «Фразы», там из окна 20-этажного дома, расположенного на улице Антоновича, выпала молодая девушка.

Как передает «Информатор», от полученных при падении травм она скончалась на месте инцидента. На вид погибшей около 25 лет.

Пока неизвестно, с какого именно этажа она выпала и по какой причине решила свести счеты с жизнью.

Не исключается и вариант, что ее смерть наступила в результате несчастного случая.

На месте трагедии работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве мужчина выбросился из окна после неудачной операции на глазах.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина вместе со стеклом выпал из окна многоэтажки.