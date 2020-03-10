На фоне эпидемии коронавируса мировые лидеры все чаще отказываются от рукопожатий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне распространения коронавируса COVID-19 отказался подавать руку высокопоставленным чиновникам Евросоюза и НАТО во время визита в Брюссель. Как выяснили журналисты «Фразы», вместо этого он стал прикладывать руку к сердцу.

Как сообщает «Новое время», примеру турецкого лидера последовал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующее видео опубликовал канал EU27 в YouTube.

Как сообщает NL Times, отказаться от рукопожатий граждан своей страны также призвал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Вместо рукопожатий он предложил «здороваться ногами или локтями».

«С сегодняшнего дня мы прекращаем пожимать руки», — заявил глава правительства на совместном брифинге с директором Нидерландского института общественного здравоохранения. Через несколько минут он нарушил собственные слова, но тут же спохватился и попытался перевести все в шутку.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Европейского парламента, его президент Давид Сассоли отправился нк 14-дневный карантин после визита в Италию.

В свою очередь, президент Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter сообщил об экстренных переговорах, которые лидеры стран Евросоюза проведут сегодня вечером в формате видеоконференции.

Как сообщала «Фраза», dо Франции коронавирусом COVID-19 заболел министр культуры страны Франк Ристер.

Власти Дублина и Корка отменили парад в честь Дня святого Патрика, который традиционно должен был состояться 17 марта, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник, 10 марта, принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения.

В то же время в Китае, с которого, как считается, все началось, динамика смертности продолжает снижаться.