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На фоне эпидемии коронавируса мировые лидеры все чаще отказываются от рукопожатий

На фоне эпидемии коронавируса мировые лидеры все чаще отказываются от рукопожатий

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на фоне распространения коронавируса COVID-19 отказался подавать руку высокопоставленным чиновникам Евросоюза и НАТО во время визита в Брюссель. Как выяснили журналисты «Фразы», вместо этого он стал прикладывать руку к сердцу.

Как сообщает «Новое время», примеру турецкого лидера последовал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Соответствующее видео опубликовал канал EU27 в YouTube.

Как сообщает NL Times, отказаться от рукопожатий граждан своей страны также призвал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Вместо рукопожатий он предложил «здороваться ногами или локтями».

«С сегодняшнего дня мы прекращаем пожимать руки», — заявил глава правительства на совместном брифинге с директором Нидерландского института общественного здравоохранения. Через несколько минут он нарушил собственные слова, но тут же спохватился и попытался перевести все в шутку.

Между тем, как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Европейского парламента, его президент Давид Сассоли отправился нк 14-дневный карантин после визита в Италию.

В свою очередь, президент Европейского совета Шарль Мишель на своей странице в Twitter сообщил об экстренных переговорах, которые лидеры стран Евросоюза проведут сегодня вечером в формате видеоконференции.

Как сообщала «Фраза», dо Франции коронавирусом COVID-19 заболел министр культуры страны Франк Ристер.

Власти Дублина и Корка отменили парад в честь Дня святого Патрика, который традиционно должен был состояться 17 марта, а премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на вторник, 10 марта, принял решение из-за ситуации с коронавирусом распространить на всю территорию страны жесткие ограничения на передвижения населения.

В то же время в Китае, с которого, как считается, все началось, динамика смертности продолжает снижаться.

Тэги: Евросоюз, здоровье, эпидемия, мир, Нидерланды, Реджеп Эрдоган, курьезы, коронавирус

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