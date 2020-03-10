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Лидер Китая прибыл в эпицентр коронавируса

Лидер Китая прибыл в эпицентр коронавируса

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин решил поддержать своих сограждан в эпицентре коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», лидер страны прибыл в зараженную Ухань (провинция Хубэй).

Его пресс-служба сообщила, что Си Цзиньпин прилетел сюда, чтобы «проверить работы по преодолению эпидемии коронавируса».

Лидер Китая прогулялся по улицам города, где пообщался с местным населением.

Также политик встретился с медиками, военными и работниками сферы общественной безопасности.

Сообщается, что Си Цзиньпин «проведал больных коронавирусом людей».

Как писала «Фраза», коронавирус в Европе убивает людей и заставляет их отказываться от многовековых традиций.

Ранее сообщалось, что смертность от коронавируса в Китае продолжает идти на спад.

Тэги: болезнь, Китай, здоровье, эпидемия, мир, Си Цзиньпин, коронавирус

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