В центре Полтавы отчим посреди улицы жестоко избил падчерицу. Никто не заступился

Полтавские полицейские забрали 14-летнюю дочь от родителей по результатам проверки видео, на котором видно как отец публично избивает ребенка. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Полтавской области.

В частности, как сообщается, видеозапись попала в руки правоохранителей после публикации в социальных сетях. По видео было понятно, что применение силы к ребенку происходило возле одного из парков в центральной части города Полтава.

В ходе следственных действий личности участников инцидента установлены. С целью защиты ребенка от насилия его поместили в детский реабилитационный центр, решается вопрос о целесообразности его дальнейшего пребывания в этой семье.

Как сообщает "Полтавщина", инцидент произошел вечером 8 марта на улице Соборности. Мужчина, держа несовершеннолетнюю девушку за волосы, бил ее кулаком по туловищу и головой о гранитный парапет.

По данным "Кременчугской газеты", пострадавшей является 14-летней приемная дочь избивавшего, которая регулярно сбегает из дома. Прохожий сообщил патрульным, что неизвестные люди удерживают ребенка, но после приезда правоохранителей от заявлений и сообщений отказался. В результате заявление об избиении никто не писал, а ребенок не обратилась с просьбой о предоставлении медицинской помощи.

Видео инцидента опубликовал Алексей Моргун на своей странице в Facebook. При этом он подчеркнул, что не является автором видео или очевидцем происшествия.

Как сообщала «Фраза», в начале 2009 года в Харькове отчим жестоко избил пятилетнюю девочку - сначала ремнем, а потом несколько раз ударил головой о стену

В конце сентября 2017 года в Харькове умер сильно избитый трехлетней мальчик, которого доставили в больницу с диагнозом «истощение».

Тогда же в Мариуполе отчим жестоко избил 6-месячного пасынка.