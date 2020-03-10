Неизвестные разбили окно в поезде, ехавшем из Львова в Москву

Неизвестные забросали камнями поезд Львов-Москва. Как выяснили журналисты «Фразы», видео инцидента публикует канал VARTA1 в YouTube.

В частности, как сообщается, один из камней попал в окно пассажирского вагона, разбил его и залетел на вторую полку.

К счастью, никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщала «Фраза», летом 2014 года болельщики одной из футбольных команд разбили 9 окон и поломали скамейку в поезде Мукачево-Сянки Львовской железной дороги.

В октябре 2016 года на пути в Полтаву неизвестные забросали камнями поезд с бойцами АТО.