В Пирейской митрополии поддали анафеме Епифания и учение главенства Фанара

Клирик Пирейской митрополии Элладской Православной Церкви, настоятель храма в честь Богородицы Одигитрии протопресвитер Матфей Вулканеску в Неделю Торжества Православия анафематствовал Епифания (Думенко) и учение о «первенстве без равенства» Константинопольского патриарха. Как вияснили журналисты «Фразы», священник анафематствовал еретическое учение о первенстве в Православии Константинопольского патриарха (утверждающее, что «Вселенский Патриарх является первым без равных: „primus sine baribus“»), как одной из форм папизма, а также назвал Епифания Думенко «псевдоепископом» и предал его анафеме вместе с «его псевдо-Синодом», то есть, ПЦУ.

Видео с анафематизмами священника было опубликовано в своем YouTube-канале.

Протопресвитер Матфей анафематствовал «папских филиоквистов» (сторонников учения об исхождении Святого Духа от Отца и Сына — Ред.).

Анафеме был преданы и ереси «Всемирного Совета Церквей», а также учение, «что каждая протестантская ветвь является частью Церкви Христовой».

Были анафематствованы те, кто участвует в общих молитвах с еретиками, сектантами, раскольниками и католиками, а также все участники «Недели молитвы за христианское единство в январе», рассматривающие еретиков как «братьев во Христе».

Анафему получили также «те, кто учит, что Церковь включает в себя все исповедания, которые отошли от Нее, как „неполноценные Церкви“, и те, кто говорит, что есть Святые Таинства, спасающие благодатью и святостью вне Православной Церкви, Единой, Святой, Соборной и Апостольской».

Ранее «Фраза» сообщала, что Православные Церкви продолжат диалог об автокефалии, даже если Варфоломей откажется в нем участвовать.