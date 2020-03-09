В Запорожье на ребенка упала тяжеленная деревянная скульптура

В воскресенье, 8 марта, в запорожском парке «Дубовая роща» произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там на 10-летнюю девочку обрушилась деревянная скульптура медведя.

Как передает местное издание «Репортер», в результате инцидента ребенок получил серьезную травму головы и потерял сознание.

После оказания первой помощи девочку увезли в больницу. Сведений о ее состоянии пока нет.

В Сети уже появилось видео с места ЧП.

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Как писала «Фраза», в Хмельницком на детей обрушился гараж. Одного ребенка спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что под Киевом во время детской тренировки обрушилась крыша спорткомплекса.