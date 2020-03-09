Под Киевом в сокрушительное ДТП попали два «японца» ‒ погиб молодой парень

В воскресенье, 8 марта, в Бориспольском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», там возле села Мартусовка кроссовер Toyota Prado протаранил легковушку Honda Civic, которую боком вынесло на полосу встречного движения.

Как передает «Информатор», удар был такой силы, что водительская сторона Honda превратилась «в хлам», а водителя 1994 г.р. зажало в салоне.

К сожалению, он скончался до приезда «скорой помощи», а его тело спасателям с помощью специнструмента пришлось «вырезать» из искореженного салона.

Кроме того, в ДТП пострадал пассажир Civic ‒ его госпитализировали с переломом ноги. Водитель же кроссовера отделался «легким испугом».

На месте трагедии работали два экипажа патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа. Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», в Киеве недешевый кроссовер протаранил грузовик.

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