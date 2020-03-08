Появилось видео, как под Киевом фура смяла легковушку с людьми

В Сети появилось видео смертельной аварии, которая произошла в субботу, 7 марта, на Бориспольской окружной дороге. Как выяснили журналисты «Фразы», момент столкновения фуры Renault и легкового автомобиля Peugeot был зафиксирован камерой уличного наблюдения.

Как передает портал dtp.kiev.ua, после столкновения оба транспортных средства слетели с дороги. При этом легковушка была буквально раздавлена, а фура перевернулась на бок.

По данным издания «Информатор», в результате ДТП погибло три человека ‒ водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. Водитель же фуры не пострадал.

На месте трагедии работали медики, спасатели и правоохранители. Детали аварии выясняются.

Как писала «Фраза», на трассе Киев ‒ Звенигородка фура буквально смяла автомобиль: погиб человек.

Ранее под Киевом горящая фура спровоцировала ДТП с участием полицейских и спасателей.