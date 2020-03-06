В Киеве таксист залез на крышу авто, чтобы остановить пьяного водителя

В пятницу, 6 марта, в Оболонском районе столицы проищошел резонансный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там на улице Маршала Тимошенко водитель такси Uber забрался на крышу легковушки Renault, которая «подрезала» его Hyundai.

Как передает «Киев Оперативный», предположительно, водитель «француза» был пьян, поэтому таксист и пытался во что бы то ни стало его остановить.

Тем не менее, нарушителю удалось уехать.

К счастью, отважный таксист не пострадал.

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Как писала «Фраза», Uber запустит такси с вертикальным взлетом.

Ранее сообщалось, что в Днепре толпа избила водителя такси Uber.