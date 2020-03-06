В киевском кафе замечен лидер группы Rammstein

В четверг, 5 марта, в одном из киевских ресторанов был замечен фронтмен популярных рок-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее видео появилось в паблике «Слух» в Facebook.

«Тилль Линдеманн приехал в Киев и решил подкрепиться», — говорится, в частности, в публикации.

Стоит отметить, что сегодня, 6 марта, в Киеве состоится концерт группы Lindemann.

Напомним, что, по данным СМИ, Тилль Линдеманн является отцом младшей дочери украинской певицы Светланы Лободы Тильды.

Ранее «Фраза» сообщала, что в октябре 2018 года фронтмен рок-групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн приехал в Москву, чтобы проведать попавшую в Боткинскую больницу из-за проблем с почками певицу Светлану Лободу.