В Херсоне старушка каким-то образом повисла на краю балкона чужой квартиры

В Херсоне 76-летняя женщина застряла на краю балкона 4-го этажа чужой квартиры с внешней стороны. Как выяснили журналисты «Фразы», живет она в квартире этажом выше.

Полицейские помогли женщине попасть обратно в помещение. Как она оказалась на карнизе соседского балкона, старушка объяснить не смогла, сообщает ТСН.

Пенсионерка из последних сил держалась за металлические перегородки, когда ее заметили прохожие, которые и вызвали полицию.

Ранее «Фраза» сообщала, что в апреле 2013 года в Ровно 97-летняя старушка вывалилась из окна и лишь чудом зацепилась за кондиционер.