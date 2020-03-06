«Туда проникла девушка, известная блондинка»: в СБУ рассказали подробности ликвидации «Гиви»

Операция по ликвидации одного из лидеров донецких боевиков Михаила Толстых, известного также по кличке «Гиви», готовилась два года. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал агент СБУ Олег Сугерей в интервью журналисту Юрию Бутусову, которое он опубликовал на своем канале в YouTube.

По его словам, ликвидировать террориста удалось благодаря любви террориста к девушкам. «„Гиви“ после ликвидации „Моторолы“ вообще боялся куда-то выйти. „Гиви“ любил женщин и ему их привозили. Затем туда проникла девушка — наш агент, известная блондинка», — рассказал Сугерей, добавив, что в его обязанности входило обеспечение ее прикрытия и вывоз на территорию, подконтрольную властям Украины.

«Я подробностей не знаю, но как-то заложила взрывчатку и утром, когда „Гиви“ пришел на работу, это устройство сработало», — заключил агент, подчеркнув, что на исполнение операции потребовалось около 10 дней.

Как сообщала «Фраза», 8 февраля 2017 года в Донецке был ликвидирован командир террористической организации «Сомали» Михаил Толстых, известный также по кличке «Гиви». При этом изначально сообщалось о взрыве после выстрела из огнемета «Шмель» по кабинету террориста.

Позже командующий батальоном «Легион» террористической организации «Донецкая народная республика» Сергей Завдовеев по кличке «Француз» заявил, что «Гиви» взорвал взрывчаткой, которая находилась в районе батареи, кто-то из «бойцов, завербованных Украиной».

На следующий день участник Антитеррористической операции, командир 90-го батальона 81-й бригады, защищавшей Донецкий аэропорт, подполковник Олег Кузьминых заявил, что украинской стороне не было смысла убивать Толстых, так как он мог выступить свидетелем преступлений на Донбассе.

Тогда же боец «Украинской добровольческой армии» Елена Белозерская, заявила, что точно знает, что «Гиви», как и «Моторола» был ликвидирован украинскими диверсионно-разведывательными группами. Такую же убежденность выразил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Однако, по данным российских СМИ, покушение на командира подразделения террористов «Сомали» Михаила Толстых по кличке «Гиви» организовали и осуществили трое его подельников. Таким образом, они отомстили ему за трусость и жадность.

По данным немецкого издания Bild, «Гиви» могли убить из-за того, что он знал, кто сбил малазийский Boeing в 2014 году.