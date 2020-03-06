Ночью в Киеве машина врезалась в столб – погиб человек

В ночь на пятницу, 6 марта, в Киеве на пересечении Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенская произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут, потеряв управление, автомобиль Subaru BRZ на огромной скорости врезался в столб.

Как передает «Информатор», жертвой ДТП стал парень 25 лет, который ехал в машине как пассажир.

Водитель сильно не пострадал. Его проверят на алкоголь.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», в Киеве неуправляемый грузовик «приложил» маршрутку и две легковушки.

Ранее под Киевом в сокрушительное ДТП угодили две иномарки, среди пострадавших ‒ маленький ребенок.