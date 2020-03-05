Появилось видео, как в родном городе Зеленского парень бросился под авто

В Сети появилось видео странного происшествия, которое произошло в понедельник, 2 марта, в родном городе президента Владимира Зеленского ‒ Кривом Роге. Как выяснили журналисты «Фразы», там молодой парень по непонятной причине попытался броситься под проезжающую мимо легковушку.

На кадрах видно, как потенциальный самоубийца внезапно выбегает на дорогу, однако «попасть» под колеса не успевает, а лишь врезается в бок авто.

Водитель попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось. К пострадавшему сразу же подбежала какая-то девушка и стала оттаскивать с проезжей части.

Как писала «Фраза», появилось видео, как в Киеве женщина умышленно бросилась под автобус.

Ранее в Киеве неосторожный мужчина погиб под колесами огромного бензовоза.