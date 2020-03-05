Верховная Рада «погнала в шею» генпрокурора Рябошапку: как это было

В четверг, 5 марта, состоялось внеочередное заседание Верховной Рады Украины, на котором народные депутаты выразили недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Как выяснили журналисты «Фразы», «судьбоносное» мероприятие напрямую транслировалось через Интернет.

Голоса за недоверие Рябошапке отдали четыре фракции: «Слуга народа» (179), ОПЗЖ (36), «За будущее» (15), «Доверие» (16), а также 17 внефракционных депутатов.

Таким образом, парламентариям удалось набрать 263 голоса и постановление было принято.

Теперь его должен подписать президет Владимир Зеленский.

Как писала «Фраза», Рябошапка пообещал «изысканные» посадки, которых не избежать даже ворам из «Слуги народа».

Ранее журналисты нашли во Франции дом семьи генпрокурора Рябошапки за полмиллиона евро.