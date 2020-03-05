Шварценеггер подал в суд на российского робота

В России вспыхнул крупный скандал вокруг робота компании Promobot. Как выяснили журналисты «Фразы», на создателей «помощника», который, в частности, может нянчить детей, подал в суд американский актер Арнольд Шварценеггер.

72-летнему артисту, как пишут российские СМИ, не понравилось, что компания «без разрешения использовала его образ для создания робота-двойника».

Адвокаты актера заявили: «Компания неправомерно использовала право актера на публичность».

От россиян потребовали выплатить Шварцу 10 миллионов долларов, а также прибыль, которую компания получила благодаря шумихе вокруг робота и активной рекламе продукции.

В последний раз робота показывали на выставке игрушек в Нью-Йорке уже после обращений адвокатов Арнольда Шварценеггер, что и стало «последней каплей».

Сами россияне говорят, что показывали актеру робота еще в прошлом октябре и тот ему «очень понравился».

Отмечается, что рбот полностью имитирует внешность своего «прототипа». Например, он может двигать глазами, бровями, губами, шеей, а также поддерживать разговор. Сообщается, что его лицо «может воспроизводить более шестисот вариантов микромимики».

Впрочем, в компании заявили, что уничтожат свое изобретение.

Там отметили: «Указанного человекоподобного робота-няню мы намерены утилизировать. Сейчас он в США, где был представлен на выставке Toy Fair 2020 в Нью-Йорке. Мы не указывали, что это Арнольд Шварценеггер, не упоминали его имя, не хотели использовать внешность, чтобы продвигать свой продукт, робота будем утилизировать».

Как писала «Фраза», Трамп высмеял Шварценеггера. «Терминатор» в долгу не остался.

Ранее Шварценеггер поведал о серьезных проблемах с сердцем.