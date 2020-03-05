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Футболист сборной Англии подрался с фанатом после позорного поражения своего клуба

Футболист сборной Англии подрался с фанатом после позорного поражения своего клуба

Скандальный эпизод произошел после матча 1/8 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Норвичем». Как выяснили журналисты «Фразы», хозяева уступили скромному оппоненту в серии пенальти, после чего нервы не выдержали у одного из футболистов.

26-летний полузащитник лондонского клуба и сборной Англии Эрик Дайер подрался на трибунах с фанатом.

Инцидент произошел на центральной трибуне, где сидел один из болельщиков «Тоттенхэмом». По данным полиции, мужчина позволил себе расистские выкрики в адрес португальского игрока клуба Жедсона Фернандеша, который не забил пенальти.

Взбешенный Эрик Дайер назвал своего партнера по команде «братом», после чего схлестнулся с его обидчиком. Дерущихся разняли другие зрители и стюарды.

Другие очевидцы скандала рассказали, что фанат также оскорблял семью футболиста. 

Видео конфликта: 

Как писала «Фраза», букмекеры считают, что Дэвид Бекхэм может получить рыцарский титул уже в 2020 году.

Ранее игрок сборной Украины «подложил свинью» своей команде в английской Премьер-лиге.

Тэги: футбол, мир, скандал, спорт, Англия, расизм, курьезы

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