Футболист сборной Англии подрался с фанатом после позорного поражения своего клуба

Скандальный эпизод произошел после матча 1/8 финала Кубка Англии между «Тоттенхэмом» и «Норвичем». Как выяснили журналисты «Фразы», хозяева уступили скромному оппоненту в серии пенальти, после чего нервы не выдержали у одного из футболистов.

26-летний полузащитник лондонского клуба и сборной Англии Эрик Дайер подрался на трибунах с фанатом.

Инцидент произошел на центральной трибуне, где сидел один из болельщиков «Тоттенхэмом». По данным полиции, мужчина позволил себе расистские выкрики в адрес португальского игрока клуба Жедсона Фернандеша, который не забил пенальти.

Взбешенный Эрик Дайер назвал своего партнера по команде «братом», после чего схлестнулся с его обидчиком. Дерущихся разняли другие зрители и стюарды.

Другие очевидцы скандала рассказали, что фанат также оскорблял семью футболиста.

Видео конфликта:

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