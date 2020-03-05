Появилось видео, как Зеленский пожал Порошенко руку

В минувшую среду, 4 марта, в Верховной Раде меняли правительство. Как выяснили журналисты «Фразы», прибывший в парламент президент Украины Владимир Зеленский пообщался с бывшим главой государства Петром Порошенко.

Их встреча попала в объективы камер телеканала «Рада».

Видно, что Петр Порошенко сам подошел к месту президента возле ложи спикера.

Некоторое время они достаточно спокойно общались. На прощание политики быстро пожали друг другу руки.

Как писала «Фраза», Верховная Рада утвердила состав нового Кабмина: поименный список.