Новым премьер-министром Украины впервые стaл львовянин

Новым премьер-министром Украины стал уроженец Львова Денис Шмыгаль. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующее решение на внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта поддержали 291 народный депутат.

При этом фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» и «Европейской солидарности» проголосовали против назначения Дениса Шмыгаля премьер-министром, а «Батькивщина» и «Голос» — воздержались.

Представляя новое правительство президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оно должно сделать невозможное. «Я действительно считаю, что предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможно. Я надеюсь, что именно таким и будет следующий Кабинет министров», — заявил глава государства, подчеркнув, что за за последние годы украинцы видели много разных правительств, технократов и «казнократов», но он рассчитывает, что новое правительство будет работать для людей.

«По предложению фракции „Слуга народа“, которая в Верховной Раде 9 созыва имеет право коалиции фракций, вношу на рассмотрение Верховной Рады представление за назначением премьер-министром Украины Дениса Анатольевича Шмыгаля», — заключил Зеленский.

В свою очередь, Шмыгаль, выступая с парламентской трибуны, заявил, что будет продолжать реформы и программы предыдущего правительства. В частности, децентрализацию, создание благоприятного инвестиционного климата, повышение энергоэффективности, развитие промышленности, аграрного сектора и инфраструктуры, улучшение качества медицины и образования. «И самое важное — укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращения аннексированного Крыма», — заявил Шмыгаль.

Прямую трансляцию с внеочередного заседания ведет Офис президента Украины на своей официальной странице в Facebook.

Отметим, что Денис Шмыгаль стал первым премьер-министром Украины, родивишимся во ЛЬвове. Денис Шмыгаль родился в 1975 г во Львове, окончил Государственный университет «Львовская политехника». В 2019 г был кандидатом на должность председателя Львовской облгосадминистрации, однако в итоге возглавил Ивано-Франковскую ОГА.

Как писала «Фраза», после слов «У нас очень хороший президент» депутаты дружно отправили Кабмин Гончарука в отставку. Против этого решения не выступил ни один депутат.