«У нас очень хороший президент»: после этих слов депутаты дружно отправили Кабмин Гончарука в отставку

Верховная Рада Украины отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Как выяснили журналисты «Фразы», на внеочередном заседании 4 марта за соответствующее решение проголосовали 353 народных депутата.

При этом, как следует из результатов голосования, опубликованных на официальном сайте парламента, ни один депутат не выступил против.

Отметим, что отставка Гончарука автоматически влечет за собой отставку всего правительства.

В своей прощальной речи, опубликованной на канале информационного управления ВРУ в YouTube, Гончарук заявил, что шесть месяцев слишком маленький срок для оценки правительства: «Шесть месяцев это очень короткий срок для оценки любого правительства. Но я уверен, что украинцы уже чувствуют нашу работу, например в своих платежках». «Мы обеспечили макроэкономическую стабильность. Мы сделали рекордно низкое размещение еврооблигаций. Мы рекордное количество объектов выставили на приватизацию», — заявил бывший премьер.

При этом он похвалил президента Владимира Зеленского: «Я очень оптимистичен относительно нашего будущего. У нас очень хороший президент. Я за время работы с ним ни разу не получил незаконной команды».

Прямую трансляцию с внеочередного заседания ведет Офис президента Украины на своей официальной странице в Facebook.