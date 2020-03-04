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На Буковине пятиклассница сломала позвоночник на уроке физкультуры

На Буковине пятиклассница сломала позвоночник на уроке физкультуры

На Буковине школьница травмировалась на уроке физкультуры. Как выяснили журналисты «Фразы», теперь ребенок не может двигаться, поскольку травмировала спину.

Компрессионный перелом позвонка - с такой травмой школьница вернулась домой после уроков. Родители пятиклассницы уверены, что их ребенка травмировала учительница на уроке физкультуры, сообщает сайт cvnews.cv.ua.

Педагог свою вину отрицает. Руководство учебного заведения также стало на ее защиту.

В октябре 2007 года в Херсоне на уроке физкультуры умерла ученица 10-го класса.

В апреле 2009 года Министерство образования решило уменьшить требования к школьникам на уроках физкультуры.

В октябре 2011 года 14-летний ученик на уроке физкультуры в селе Хряцка Герцаевского района Черновицкой области умер во время зачета по бегу на короткую дистанцию. Восьмикласснику после пробежки стало плохо, и он скоропостижно скончался.

В октябре 2013 года в Козятинском районе Винницкой области 8-летнему мальчику стало плохо на уроке физкультуры, по пути в больницу ребенок умер.

В марте 2018 года в Мирнограде Донецкой области на уроке физкультуры умер 11-летний школьник.

В сентябре 2018 года на Волыни во время урока физкультуры умерла первоклассница.

Тэги: общество, школа, образование, физкультура, школьница, новости Украины

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