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Украинцев пугают массовым заражением коронавирусом

Украинцев пугают массовым заражением коронавирусом

В Украине скорее всего будет зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, однако страна готова бороться с болезнью. Как выяснили журналисты «Фразы», в Черновцах с подозрением на коронавирус в больницу доставили еще двоих человек.

«Важно отметить, что вероятнее всего, мы с вами станем свидетелями большего количества случаев заболевания в Украине. Однако суть заключается в готовности здравоохранения Украины противодействовать вспышкам этого заболевания. По мере продолжения реализации реформы здравоохранения, по мере модернизации и осовременивания стационаров, больниц, а также отделов неотложной помощи. Речь идет обо всех этих мерах сдерживания и реагирования на вспышку коронавируса», — заявил сегодня, 4 марта, на брифинге представитель Всемирной организации здравоохранения, врач Ярно Хабихт.

Тем временем в Черновицкую областную клиническую больницу, в инфекционном отделении которого находится первый официально зарегистрированный в Украине пациент с коронавирусом, привезли еще двух людей с подозрением на заражение, сообщает «Страна».

После этого одежду водителей скорой помощи, которые их доставили, забрали для утилизации — ее сожгут, а машину «скорой» дезинфицировали.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Позже жену заболевшего коронавирусом жителя Черновцов изолировали после бунта соседей.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Большинство воспринимают это все в шутку.

Тэги: Украина, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус

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