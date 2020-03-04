На берег Кинбурнской косы вынесло человеческие останки — кости и черепа

В Николаевской области на берег Кинбурнской косы штормовым ветром вынесло человеческие останки — кости и черепа. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующие кадры с места появились на странице «Очаковского портала» в Facebook.

Ученые и краеведы говорят, что, скорее всего, кости и черепа принесло с размытого военного кладбища, созданного еще в 1855-56 годах во времена Крымской войны. Это останки, вероятно, солдат французских войск, которые массово гибли от ранений, холода, голода и болезней.

Кроме этого, ученые напомнили, что во время боевых действий во французском лагере вспыхнула эпидемия тифа и тогда было заложено кладбище, в том числе с братскими могилами.

По архивным данным, в этом месте хоронили граждан Италии и Франции, что подтвердилось их личными вещами. При этом кости лежали не хаотично, а рядами, подобно могилам на кладбище.

Ранее «Фраза» сообщала, что в августе 2019 года на Кинбурнской косе во время занятия дайвингом произошла трагедия.