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Митрополит Онуфрий рассказал о монахе, который 30 лет ел только хлеб и капусту

Митрополит Онуфрий рассказал о монахе, который 30 лет ел только хлеб и капусту

В столичном Свято-Покровском женском монастыре во второй день Великого поста Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал о монахе-постнике, которого он знал лично. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации УПЦ.

Также Митрополит Онуфрий рассказал, какой должна быть мера поста для каждого человека, сообщается на сайте Информационно-Просветительского отдела.

«Когда мы говорим о посте, то представляем какие-то давние времена — подвижников в пустынях, в пещерах, еще каких-то местах и думаем, что в наши дни таких людей не бывает. Но я хотел бы сказать, что это не совсем так. В моей жизни я видел много постников и расскажу вам об одном из них, с которым мы даже служили вместе, он был священником», — сказал Митрополит Онуфрий.

Блаженнейший рассказал о современном подвижнике.

«Меня назначали настоятелем Афонского подворья под Москвой где-то в восьмидесятых годах (28 августа 1984 года — настоятелем Спасо-Преображенского храма Афонского представительства в селе Лукино (станция „Переделкино“ Московской области) — ред.), где служили 5-ть монахов. Желая упорядочить жизнь, я решил устроить общую трапезу для всех братьев. Они целый день были на послушаниях — кто где и вот я решил, что нужно, чтобы хотя бы раз в день все собрались вместе... Был там один иеромонах. Вот пришли мы на обед, я смотрю, несет он с собой тарелку квашеной капусты. А это было Великим постом. Я спрашиваю, „а что ты не ешь то, что и мы все?“ (а мы какой-то суп сварили, элементарное что-то). „Нет-нет, — говорит, — у меня своя диета“ ... И так он к Пасхе ел только тарелку капусты и кусок хлеба», — подчеркнул Предстоятель.

Он отметил, что подвижник не изменил свой рацион и после поста.

«Настал день Пасхи. Мы постарались: рыбки достали побольше, яички... Смотрю, а это брат снова приносит тарелку капусты, и сверху три ломтя таких небольших. Я говорю: „отец Василий, что это?“ А он в ответ: „у меня сегодня утешение — Пасха“. Мне потом братия рассказала, что он так десять лет ничего не ел, кроме капусты и хлеба — капуста в любом виде и хлеб.

Он был худеньким, но всегда живым, благодушным, наполненным духовного оптимизма, никогда не унывал, трудился больше всех, скромный такой, никогда ни с кем не вступал в споры никакие.

Как мне позже рассказали, как-то он заболел воспалением легких. Ему врачи начали говорить, что надо обязательно есть скоромное — еду калорийную. Врачи говорили долго, он выслушал их и сказал им только два слова: „Не буду“. Они его дальше уговаривать: „ну хоть рыбки немного“, а он: „не буду“. Начали ему об икре говорить, он опять: „не буду“.

И так больше ничего и не ел — капуста, хлеб... 30 лет ел только капусту и хлеб. Так он прожил еще много лет. Я его помню всегда благодушным, только в старости с ногами у него были проблемы — плохо ходил. Человек прожил всю жизнь таким вот образом, а большинство людей об этом даже не знали», — рассказал Блаженнейший.

 

Он подчеркнул, что таких людей хоть и не так много, но на них держится наш мир.

«Они нам показывают пример. Мы боимся, а если я не съем колбасы неделю, то мне смерть придет — не придет. Смерть как раз отойдет, а придет жизни. Только надо быть мужественными. И, конечно, нужно подбирать пищу, подбирать ритм принятия пищи. У каждого должен быть свой. Один ест раз в сутки, другой может четыре раза в сутки — чуть меньше, но чаще», — сказал Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий напомнил, что растительная пища — естественная и полезная: «Бог создал человека не для мяса, не для колбасы. Он дал для потребления растительную пищу — это естественное и полезное для человека».

«Пусть Господь помогает нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы хоть немного заставляли себя в посту сдержанности, и чтобы в этот пост пришел в нас дух покаяния, чтобы мы могли исправить свою жизнь и достойно встретить большой светлый праздник Воскресения Христова», — пожелал Митрополит Онуфрий.

Ранее «Фраза» сообщала, что Митрополит Онуфрий назвал причины кризиса в Украине.

Тэги: общество, православие, пост, Онуфрий, новости православия, УПЦ

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