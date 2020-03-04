Жену заболевшего коронавирусом жителя Черновцов изолировали после бунта соседей

Жена жителя Черновцов, у которого диагностировали китайский коронавирус, согласилась на обсервацию. Как выяснили журналисты «Фразы», изолировали ее после того, как соседи устроили под ее домом самый настоящий бунт.

Изолировать украинку требовали примерно 20 человек, пришедших под подъезд многоэтажки, сообщает издание «Чернівецький промінь».

«Возле подъезда, в котором проживает мужчина, у которого обнаружили сегодня коронавирус собрались люди. Черновчане кричат и бунтуют. Также люди перекрыли дорогу. Причиной называют тот факт, что супруга больного на коронавирус еще дома», — говорится в сообщении.

Как передает «Общественное Буковины», позже к дому приехали медики «скорой» и заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак. Она пообщалась с женой инфицированного. По словам Гусак, женщина согласилась на обсервацию. У нее нет симптомов инфекции.

Также медики проверили температуру людям, которые собрались возле дома.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Украине зафиксирован первый официальный случай коронавируса. В Черновцах вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину из Италии транзитом через Румынию.

Пользователи социальных сетей уже отреагировали на первый официально зарегистрированный в Украине случай коронавируса. Большинство воспринимают это все в шутку.