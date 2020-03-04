Ночью Троещину окутал зловонный дым

В ночь на среду, 4 марта, на столичной Троещине возле дома по улице Пуховская, 1 произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут неизвестные подожгли шины на обочине.
Как передает «Информатор», зловонный дым окутал весь ближайший район. Его чувствовали местные жители.
К счастью, никто не пострадал.
Полиция сообщает, что площадь пожара составила пятьдесят квадратных метров.
Отмечается, что «из-за отсутствия гидрантов поблизости пожарным приходилось подвозить воду».
Сейчас выясняется, кто и зачем устроил поджог.
Видео пожара:
Как писала «Фраза», на Троещине взорвали отделение банка.
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