В Днепре грузовичок с краном-манипулятором буквально распорол маршрутку с пассажирами

Во вторник, 3 марта, на улице Космической в Днепре произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там грузовой автомобиль, оснащенный краном-манипулятором, повредил сразу две маршрутки с пассажирами.

Как передает «Информатор», транспортным средствам «досталось» от аутригера (выдвижной опоры) крана-манипулятора, которая почему-то стала выдвигаться прямо во время движения грузовичка.

В результате инцидента корпус одной из маршруток оказался в буквальном смысле распоротым, а одному из пассажиров ‒ 10-летнему ребенку ‒ потребовалась медицинская помощь. С подозрением на перелом ноги его увезли в больницу на машине «скорой помощи».

На месте ЧП также работала следственно-оперативная группа. Детали происшествия выясняются.

Как писала «Фраза», в Днепре маршрутка с пассажирами на скорости «влетела» в столб.

Ранее в Киеве неуправляемый грузовик «приложил» маршрутку и две легковушки.