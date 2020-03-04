В Великобритании покончила с собой самая известная бездомная страны

В британском Брайтоне покончила с собой 23-летняя Пейдж Гринуэй. Как выяснили журналисты «Фразы», после съемок в документальном фильме ВВС «Любовь и наркотики на улице» три года назад она прославилась на всю страну.

По данным местных СМИ, в последнее время у девушки появилась своя квартира, где она и совершила самоубийство.

Также она работала продавцом косметики. Девушка пыталась пойти в армию, а также поступить в Колледж парикмахерского искусства. Она планировала открыть свой бизнес.

Родственники и друзья девушки говорят, что не понимают мотивов столь страшного поступка.

Полиция говорит, что девушка повесилась. Трагедия произошла еще в начале февраля.

Ранее она семь лет жила на улице, став бездомной в юном возрасте из-за проблем с психическим здоровьем и плохих отношений с матерью.

Отрывок документального фильма ВВС:

Как писала «Фраза», звезда сериала «Беверли-Хиллз» призналась, что смертельно больна.

Ранее молодой британский актер внезапно умер во время пробежки.