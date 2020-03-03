Стало официально известно, заболел ли Папа Римский коронавирусом

83-летнего Папу Римского Франциска проверили на наличие коронавируса COVID-19. Как выяснили журналисты «Фразы», стали известны официальные результаты тестов.

Как сообщают медики Ватикана, у Франциска не был обнаружен коронавирус.

При этом отмечается, что он болен простудой.

Тест на COVID-19 в окружении Папы Римского назвали «мерой предосторожности».

Новость о том, что Франциск заболел, появилась еще на прошлой неделе.

Напомним, что коронавирус угрожает в первую очередь людям в возрасте за восемьдесят лет.

Как писала «Фраза», на фоне распространения коронавируса по Италии Папа Римский занемог после общения с прихожанами.