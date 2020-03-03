Эквадорские заключенные, устроив диверсию, превратили внутренний дворник тюрьмы в бассейн

Необычный инцидент произошел в Эквадоре. Как выяснили журналисты «Фразы», в местной тюрьме «Тури» заключенные превратили внутренний дворик в шикарный бассейн.

Для этого преступники пошли на диверсию и, как говорит полиция, «вывели из строя дренажные отверстия».

После этого двор для прогулок быстро заполнился водой, а заключенные получили для своих развлечений настоящий бассейн.

Разумеется, подобная инициатива не понравилась администрации тюрьмы: бассейн быстро прикрыли, воду спустили, а зачинщиков сейчас ищут.

Как писала «Фраза», в США решили закрыть скандальную тюрьму-остров.

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