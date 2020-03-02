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Блогерша Диденко рассказала подробности «ледяной» трагедии в банном комплексе

Блогерша Диденко рассказала подробности «ледяной» трагедии в банном комплексе

Популярная московская инстаблогерша Екатерина Диденко рассказала подробности банной вечеринки, на которой из-за неправильного использования «сухого льда» погибли три человека. Как выяснили журналисты «Фразы», свою версию случившегося она озвучила в эфире программы «Пусть говорят».

По словам Екатерины, она не знала, какой именно «сюрприз» задумал ее супруг Валентин и засыпку «сухого льда» в бассейн восприняла как розыгрыш.

Девушка призналась, что сразу не смогла правильно оценить происходящее и «пришла в себя» только после того, как увидела, что одному из присутствующих стало плохо.

Как писала «Фраза», в Сети появилось видео, как в московской сауне по глупости погибли сразу три человека.

На обнародованных кадрах видно, как при попадании в воду «сухой лед» мгновенно переходит в газообразное состояние, после чего один из гостей ныряет в это «облако».

«Он умер! Все, его больше нет!» ‒ весело кричат за кадром, еще не осознавая, что человек в бассейне уже задыхается и теряет сознание от недостатка кислорода.

Тэги: общество, Москва, трагедия, Россия, мир, блогер, лед, СНГ, баня, Первый канал, вечеринка

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